Liverpool denuncia Mohamed Salah à polícia

Jogador foi 'apanhado' por adeptos a utilizar o telemóvel enquanto conduzia

O Liverpool denunciou Mohamed Salah às autoridades, depois de o avançado egípcio ter sido filmado por um adepto a usar o telemóvel enquanto conduzia.



O jogador foi 'apanhado' numa fila de trânsito a usar o telemóvel por um adepto que com outros se aproximou o carro para conseguir um autógrafo. No vídeo, publicado nas redes sociais, vê-se carro avança uns metros, os adeptos seguem-no e Salah continua a usar o telemóvel. O 'caso' terá ocorrido domingo, depois do jogo com o West Ham, em que o jogador marcou um dos golos da vitória dos reds.



"Depois de falar com o jogador, o clube deu parte à Polícia de Merseyside das imagens e das circunstâncias que rodearam a gravação. Falámos com o jogador e qualquer desenvolvimento sobre este caso será tratado internamente. Nem o clube nem o jogador vão fazer mais comentários sobre este assunto", declarou o porta-voz do Liverpool à imprensa.



Já a polícia do condado de Merseyside explicou no Twitter que as imagens foram "encaminhadas para o departamento competente".