O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, foi ouvido esta quinta-feira no Parlamento acerca da demissão de Augusto Baganha do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), admitindo que enviou uma mensagem por telemóvel com o número do advogado do Benfica para a vogal do instituto.

"Eu telefonei à vogal a dizer que tinha recebido o representante desta entidade, que me tinha falado deste problema. E ela respondeu-me: 'Temos todo o interesse em resolver e vou até marcar uma reunião. O senhor secretário de Estado tem o contacto?' Eu respondo que sim e enviei-o", concluiu o dirigente político.



Perante as insistentes perguntas dos vários grupos parlamentares sobre este episódio, João Paulo Rebelo foi perentório: "Onde é que há um problema nisto? A reunião não foi num vão de escada ou num café. Foi no meu gabinete e está na minha agenda. Isto faz parte das minhas acções."



Já relativamente à demissão de Augusto Baganha do cargo de presidente do IPDJ, a um ano do fim do seu mandato, o secretário de Estado da Juventude e Desporto repetiu as suas declarações anteriores, referindo que a sua decisão se baseia numa nova orientação estratégica para o Instituto e que o governo tomou esta decisão no estrito cumprimento da lei.



João Paulo Rebelo considerou ainda que os argumentos utilizados pelo ex-presidente para descredibilizar o seu despacho na audição parlamentar da passada terça-feira são "um vazio" e um conjunto de "incoerências de quem levanta suspeitas, mas não as concretiza". Sobre o estado atual do IPDJ, o membro do governo referiu que o organismo, presidido agora por Vítor Pataco, está "em paz com a solução encontrada".



Depois da audição e quando confrontado com as perguntas dos jornalistas, João Paulo Rebelo voltou a negar qualquer pressão, quer da sua parte quer da parte do Benfica para resolver a questão da interdição do Estádio da Luz, estando por isso de consciência tranquila em todo este processo.



João Paulo Rebelo disse, perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, que em momento algum favoreceu o Benfica e contestou as acusações de que foi alvo por parte do ex-presidente do IPDJ, Augusto Baganha."Sim, enviei a mensagem", começou por dizer o membro do governo perante os deputados, para depois explicar que o fez após uma reunião com um representante do Benfica, uma entre tantas outras que tem com várias entidades desportivas."Foi-me pedida uma reunião por um representante do agente desportivo. Não há entidade ligada ao desporto e juventude que procure reunir com o secretário de Estado e não tenha uma audiência. Nessa reunião, foram-me transmitidas preocupações e o que eu fiz foi encaminhar para o IPDJ, que é quem tinha a competência para tratar do assunto", explicou João Paulo Rebelo.