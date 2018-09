Encontro ficou marcado pela chuva intensa que obrigou ao adiamento do início por uma hora.

O Benfica e o Desportivo de Chaves empataram (2-2) esta quinta-feira no jogo de abertura da 6.ª jornada da Liga NOS. O jogo, que tinha início marcado para as 20h15, sofreu um adiamento de uma hora devido à chuva intensa que se abateu sobre o relvado do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



No começo "atrasado" da partida, foi o conjunto treinado por Rui Vitória a entrar melhor. Rafa Silva, aos três minutos, abriu o marcador após cruzamento do argentino Franco Cervi. Aos 75 minutos o Chaves empatou a partida. Aos 85 minutos Rafa bisou, deixando mais uma vez os "encarnados" em vantagem mas um segundo golo do Chaves deixou o resultado empatado.