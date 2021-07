João Mário: "Jorge Jesus foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica"

João Mário foi esta quinta-feira apresentado no Estádio da Luz. O médio-centro, de 28 anos, falou aos meios de comunicação das águias, onde realçou que Jorge Jesus foi determinante na sua escolha de reforçar o Benfica, onde vai vestir a camisola número '20'.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"O míster foi quem conseguiu tirar melhor rendimento do que são as minhas características, é alguém que sempre admirei muito pelo seu profissionalismo e pelo seu trabalho. Sendo o mais sincero possível, foi determinante na minha escolha de vir para o Benfica", começou por dizer João Mário, em declarações à BTV."Atendendo um pouco às ideias do míster, é um futebol que beneficia muito as minhas características. Pelo que pude ver nestes primeiros dias, é algo a que a equipa está muito habituada, um jogo apoiado, algo com que me identifico bastante e temos excelentes jogadores para fazer uma excelente época. Pela forma como o míster prepara a equipa, tenho a certeza de que os adeptos vão desfrutar do nosso futebol nesta época.""Encontrei a equipa a preparar bem estas eliminatórias que vêm aí da Champions. Sabemos todos a importância para o Benfica de entrar na Champions. Acima de tudo, encontrei um grupo que quer muito voltar a dar alegrias aos Benfiquistas, que quer conquistar o campeonato e eu sou mais um para ajudar. Espero que o consigamos fazer.""Encontrei um grupo calmo e sereno. Ajuda imenso termos a presença sempre connosco do presidente Rui Costa, do míster e do Rui Pedro Braz [diretor-geral para o futebol]. Todos têm ajudado a equipa a focar-se nestas eliminatórias da Liga dos Campeões da melhor maneira. Dar uma palavra ao presidente Rui Costa que foi a primeira pessoa a contactar-me para vir para o Benfica", terminou.Recorde-se que o ex-Sporting assinou um contrato válido com as águias até 2026, depois de rescindir com o Inter Milão.