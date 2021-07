Rui Pedro Braz. As ligações do diretor do Benfica

O novo diretor-geral para o futebol do Benfica não é grande fã de redes sociais. Pelo menos das suas. Apagou o perfil de Facebook no ano passado, não tem conta no Twitter e no Instagram não tem uma atividade muito regular. Mas isto não significa que não esteja a par do mundo digital. Pelo contrário. Aos 43 anos, Rui Pedro Braz, além de ser visto por quem já trabalhou ao seu lado como um comunicador nato, tem sabido fazer amigos de peso nos últimos anos. Um deles é Cristiano Ronaldo. "Às vezes comentava que tinha de escrever um post no Instagram do Ronaldo. Eles são muito próximos", conta à SÁBADO um dos antigos colegas da TVI, que preferiu não revelar o nome. A informação foi confirmada à SÁBADO por fonte próxima de Rui Pedro Braz, limitando-se a dizer que o antigo comentador ajudou "muitas vezes Cristiano Ronaldo com a sua comunicação".



Realmente, a amizade entre os dois terá começado por esse motivo: a urgência de Ronaldo em crescer nas redes sociais e, claro, um amigo em comum que "perguntou se não queria ajudar". Fica, no entanto, a dúvida sobre os eventuais pagamentos ao então comentador, já que a fonte próxima deste preferiu não comentar a informação.



Com ou sem dinheiro à mistura, as ligações de Braz a homens-fortes do futebol intensificaram-se publicamente desde que o seu nome surgiu na lista de hipóteses do Benfica para sucessor de Tiago Pinto. E a verdade é que as relações com Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Jorge Jesus e Rui Costa, por exemplo, são anteriores à sua entrada no Benfica como diretor geral para o futebol.