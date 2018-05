Bruno de Carvalho suspende Jesus e equipa técnica

Jogadores estão solidários com o treinador e podem não subir ao relvado na final da Taça de Portugal.

O presidente do Sporting, Bruno Carvalho, decidiu suspender a equipa técnica liderada por Jorge Jesus. O técnico não marcará assim presença no banco durante a final da Taça de Portugal, domingo, no Jamor, segundo o Record.



Os jogadores também podem falhar o encontro. Segundo o Diário de Notícias, os "capitães" estão solidários com o técnico e não estarão disponíveis para participar na partida.



Esta segunda-feira, foi um dia movimentado em Alvalade. Cerca das 19h00, Jesus abandonou Alvalade depois de uma reunião com o líder do clube. Segundo o Record, o pedido para o encontro entre a equipa técnica e o líder dos "leões" foi feito pelo próprio Bruno de Carvalho.



Posteriormente, BdC reuniu-se com os jogadores, que também já abandonaram o estádio sem prestar quaisquer declarações. Deve seguir-se uma reunião com o corpo médico do futebol profissional.



As reuniões acontecem no dia seguinte aos dos "leões" perderem a última jornada da I Liga, frente ao Marítimo, e consequentemente falharem o acesso às pré-eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões.