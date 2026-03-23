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Já há data e hora para o dérbi entre Sporting e Benfica

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Liga Portugal divulgou esta segunda-feira horários para os jogos das jornadas 28 a 30.

A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira a data e hora para o dérbi entre Sporting e Benfica, a contar para a 30.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Leões e águias defrontam-se a 19 de abril (domingo), pelas 18 horas, em Alvalade. Para além do jogo grande entre dois dos três candidatos ao título, a Liga Portugal divulgou ainda todas as datas e horários dos encontros das jornadas 28, 29 e 30.

Prestianni e Geny Catamo durante o Benfica-Sporting
Prestianni e Geny Catamo durante o Benfica-Sporting Pedro Ferreira

A ronda 28 do campeonato arranca no dia 3 de abril (sábado), pelas 15h30, com o Gil Vicente-AVS SAD. Ainda nesse dia, há também um V. Guimarães-Tondela, pelas 18 horas, e um Sporting-Santa Clara, pelas 20h30. No que toca aos restantes candidatos ao título, o FC Porto recebe o Famalicão no último jogo de domingo (4 de abril), com a partida a ter início pelas 20h30, no Estádio do Dragão. Já o Benfica encerra a jornada com a deslocação a Rio Maior, diante do Casa Pia, pelas 20h45.

A jornada 29 da Liga Portugal Betclic arranca a 10 de abril (sexta-feira), com o dérbi minhoto entre Famalicão e Moreirense, pelas 20h45. O Sporting é o primeiro dos três grandes a mostrar serviço nesse fim de semana, com a deslocação ao reduto do Estrela da Amadora a ficar marcada para as 20h30 de sábado (11 de abril). Benfica e FC Porto jogam ambos no domingo. As águias de José Mourinho recebem o Nacional, pelas 18 horas, enquanto os dragões de Francesco Farioli visitam o Estoril a partir das 20h30.

A 30.ª jornada é a que guarda as emoções fortes do campeonato, com o dérbi dos dérbis a acontecer a 19 de abril (domingo). Tal como já informámos, o Sporting de Rui Borges recebe o Benfica pelas 18 horas no Estádio José Alvalade. Já ciente do resultado final do encontro entre os dois grandes de Lisboa, o FC Porto recebe, pelas 20h30, o Tondela. A ronda 30 termina na segunda-feira (20 de abril), com o Moreirense-Estoril, que tem início agendado para as 20h15.

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