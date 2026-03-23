Diogo Costa foi esta segunda-feira dispensado da Seleção Nacional devido a lesão. Ricardo Velho, guarda-redes do Genclerbirligi (Turquia), foi chamado para o seu lugar e já participou no treino realizado hoje na Cidade do Futebol, tendo feito trabalho específico com José Sá nos 15 minutos abertos à comunicação social.

A carregar o vídeo ... Ricardo Velho substitui Diogo Costa na convocatória da Seleção Nacional

Pote ficou a fazer trabalho de ginásio, enquanto que Tomas Araújo Gonçalo Inácio, Trincão, Mateus Fernandes, Matheus Nunes, Samu Costa, Pedro Neto, Ricardo Horta, João Cancelo, Francisco Conceição, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha ficaram na bicicleta.

Recorde-se que Portugal vai defrontar México e EUA em jogos de preparação para o Mundial'2026.