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Ricardo Velho substitui Diogo Costa na convocatória da Seleção Nacional

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Guarda-redes do FC Porto dispensado devido a lesão.

Diogo Costa foi esta segunda-feira dispensado da Seleção Nacional . Ricardo Velho, guarda-redes do Genclerbirligi (Turquia), foi chamado para o seu lugar e já participou no treino realizado hoje na Cidade do Futebol, tendo feito trabalho específico com José Sá nos 15 minutos abertos à comunicação social. 

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Ricardo Velho substitui Diogo Costa na convocatória da Seleção Nacional

Pote ficou a fazer trabalho de ginásio, enquanto que Tomas Araújo Gonçalo Inácio, Trincão, Mateus Fernandes, Matheus Nunes, Samu Costa, Pedro Neto, Ricardo Horta, João Cancelo, Francisco Conceição, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha ficaram na bicicleta. 

Recorde-se que Portugal vai defrontar México e EUA em jogos de preparação para o Mundial'2026. 

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