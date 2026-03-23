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Paulinho convocado para os particulares com México e EUA: Rafael Leão e Rodrigo Mora dispensados

Record 06:56
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Avançado do Toluca chamado por Roberto Martínez para os particulares na Cidade do México e em Atlanta.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou este domingo alterações na lista de convocados da Seleção Nacional para os particulares frente ao México (dia 28) e EUA (1 de abril), com a integração de Paulinho. O avançado do Toluca foi chamado pelo selecionador Roberto Martínez para um dos dois lugares de vago na equipa das quinas, depois de Rafael Leão e Rodrigo Mora terem sido dispensados desta última convocatória antes do Campeonato do Mundo de 2026.

Renato Paiva recorda transferência de Paulinho do Sporting para Toluca, no México
Renato Paiva recorda transferência de Paulinho do Sporting para Toluca, no México Lusa

Aos 34 anos, o avançado do Toluca (México) soma 3 internacionalizações A por Portugal. O ponta-de-lança irá juntar-se à comitiva da Seleção Nacional em Cancún, onde Portugal irá estagiar antes do encontro contra o México na reinauguração do Estádio Azteca.

A lista final de convocados de Portugal para os particulares com México e EUA:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)

Defesa: Gonçalo Inácio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Tomas Araújo (Benfica), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City)

Médios: Pedro Gonçalves (Sporting), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Samuel Costa (Mallorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham)

Avançados: Francisco Trincão (Sporting), Gonçalo Ramos (PSG), Ricardo Horta (Sp. Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) e Paulinho (Toluca).

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