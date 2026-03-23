Paulinho convocado para os particulares com México e EUA: Rafael Leão e Rodrigo Mora dispensados

Avançado do Toluca chamado por Roberto Martínez para os particulares na Cidade do México e em Atlanta.
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou este domingo alterações na lista de convocados da Seleção Nacional para os particulares frente ao México (dia 28) e EUA (1 de abril), com a integração de Paulinho. O avançado do Toluca foi chamado pelo selecionador Roberto Martínez para um dos dois lugares de vago na equipa das quinas, depois de Rafael Leão e Rodrigo Mora terem sido dispensados desta última convocatória antes do Campeonato do Mundo de 2026.
Renato Paiva recorda transferência de Paulinho do Sporting para Toluca, no MéxicoLusa
Aos 34 anos, o avançado do Toluca (México) soma 3 internacionalizações A por Portugal. O ponta-de-lança irá juntar-se à comitiva da Seleção Nacional em Cancún, onde Portugal irá estagiar antes do encontro contra o México na reinauguração do Estádio Azteca.
A lista final de convocados de Portugal para os particulares com México e EUA:
Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Silva (Sporting)