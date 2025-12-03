Sábado – Pense por si

Já há árbitro para o dérbi Benfica-Sporting

Jogo da 13.ª jornada agendado para sexta-feira no Estádio da Luz.

António Nobre é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o Benfica-Sporting de sexta-feira (20H15), da 13.ª jornada. Nélson Pereira e Francisco Pereira serão os assistentes, Miguel Nogueira o 4.º árbitro. Rui Costa é o VAR e Paulo Brás o AVAR.

Luís Godinho estará no Tondela-FC Porto (domingo, 20H30) com Luís Ferreira no VAR e Valdemar Maia no AVAR. Rui Teixeira e Pedro Mota (assistentes) e Iancu Vasilica (4.º árbitro) completam a equipa de arbitragem da partida.

