Liga anuncia novas carrinhas para transporte das equipas de arbitragem

Investimento representa a concretização de uma reivindicação de há vários anos.

A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira que requalificou a sua frota afeta ao transporte das equipas de arbitragem, com a incorporação de novas carrinhas especialmente preparadas para as necessidades de quem dirige os jogos das competições profissionais.

"Este investimento representa a concretização de uma reivindicação de vários anos por parte das equipas de arbitragem, garantindo condições acrescidas de comodidade, eficiência e preparação em deslocação. As novas viaturas contam com espaços adaptados para pequenas reuniões de equipa durante a viagem, facilitam o manuseamento de computadores e permitem a utilização confortável dos meios tradicionais de análise e apontamentos, contribuindo para um contexto de trabalho mais funcional e adequado às exigências do futebol profissional", lê-se no comunicado do organismo.

