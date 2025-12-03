Investimento representa a concretização de uma reivindicação de há vários anos.
A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira que requalificou a sua frota afeta ao transporte das equipas de arbitragem, com a incorporação de novas carrinhas especialmente preparadas para as necessidades de quem dirige os jogos das competições profissionais.
As novas carrinhas dos árbitros da Liga Portugal
"Este investimento representa a concretização de uma reivindicação de vários anos por parte das equipas de arbitragem, garantindo condições acrescidas de comodidade, eficiência e preparação em deslocação. As novas viaturas contam com espaços adaptados para pequenas reuniões de equipa durante a viagem, facilitam o manuseamento de computadores e permitem a utilização confortável dos meios tradicionais de análise e apontamentos, contribuindo para um contexto de trabalho mais funcional e adequado às exigências do futebol profissional", lê-se no comunicado do organismo.
Liga anuncia novas carrinhas para transporte das equipas de arbitragem
