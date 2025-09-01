Ioannidis oficializado no Sporting

Sábado – Pense por si

O avançado assina até 2030 e fica com cláusula de 100 milhões de euros.

O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação de Ioannidis. O avançado contratado ao Panathinaikos por 22 milhões de euros (mais bónus de 3 M€) assina até 2030 e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, como Record deu conta em tempo oportuno. 

Recorde-se que Ioannidis está desde sábado em Lisboa, onde assistiu ao clássico entre Sporting e FC Porto em Alvalade.

