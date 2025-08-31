Sábado – Pense por si

Desporto

As datas e horas de todos os jogos de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa

SÁBADO
SÁBADO 11:55
As mais lidas

Bracarenses estreiam-se na competição em casa, frente ao Feyenoord, a 24 de setembro. No dia seguinte, o FC Porto testa forças com o Salzburgo na Áustria

A UEFA revelou este sábado o calendário completo, com datas e horas, da fase regular da Liga Europa 2025/26. O Sp. Braga é o primeiro dos dois representantes portugueses a entrar em campo. Os bracarenses estreiam-se na competição frente ao Feyenoord, em casa, no dia 24 de setembro. No dia seguinte, o FC Porto testa forças com o Salzburgo na Áustria.

Sorteio da Liga Europa
Sorteio da Liga Europa

Consulte, abaixo, o calendário completo de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa 2025/26:

FC PORTO:

Salzburgo (fora), 25 de setembro (20h)

Estrela Vermelha (casa), 2 de outubro (20h)

Nottingham Forest (f), 23 de outubro (20h)

Utrecht (f), 6 de novembro (17h45)

Nice (c), 27 de novembro (17h45)

Malmö (c), 11 de dezembro (20h)

Viktoria Plzen (f), 22 de janeiro de 2026 (17h45)

Rangers (c), 29 de janeiro (20h)

SP. BRAGA:

Feyenoord (c), 24 de setembro (20h)

Celtic (f), 2 de outubro (17h45)

Estrela Vermelha (c), 23 de outubro (17h45)

Genk (c), 6 de novembro (20h)

Rangers (f), 27 de novembro (20h)

Nice (f), 11 de dezembro (17h45)

Nottingham Forest (c), 22 de janeiro de 2026 (20h)

Go Ahead Eagles (f), 29 de janeiro (20h)

Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

Menu shortcuts

As datas e horas de todos os jogos de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa