Equipa de João Almeida termina contrato com colega que não quis apoiar o português

A UAE Emirates diz que o espanhol Joan Ayuso não estava "alinhado com a filosofia desportiva da equipa"

A UAE Emirates, equipa do ciclista português João Almeida, anunciou que cessou o contrato com Juan Ayuso, o ciclista que se recusou a ajudar o colega de equipa. O anúncio foi feito nas redes sociais, com a equipa a escrever: "Ayuso vai manter-se no plantel até ao final de 2025 depois de uma decisão que foi tomada na sequência de visões diferentes do plano de desenvolvimento e no alinhamento com a filosofia desportiva da equipa". O espanhol tinha contrato até 2028.



Joan Ayuso sai da UAE Emirates após polémica com João Almeida Tim de Waele/Getty Images

João Almeida queixou-se da falta de ajuda por parte de colegas de equipa na fase decisiva da etapa 9 da Vuelta'2025. Questionado sobre o tema, Ayuso afirmou que decidiu abdicar de forçar na subida final por já não estar na luta pela geral. No final de uma etapa na qual terminou em 157.º, a quase 22 minutos de Vingegaard, o espanhol afirmou: "Estava bastante cansado. Dói-me demasiado as pernas do outro dia. Não podia ajudar muito a equipa. Não estou para a geral, não tem sentido forçar por forçar".

Questionado sobre a eventual ajuda a João Almeida na fase final da etapa, Ayuso comentou: "Não teria estado lá, forçar para aguentar 5 minutos mais não tem sentido".

"Gostaria de agradecer à equipa pelo apoio e pelas oportunidades que me deram ao longo destes anos. Tive a oportunidade de crescer e competir ao lado dos melhores, e sei que o que aprendi fará sempre parte do meu percurso profissional. Agora sinto que é altura de seguir um caminho diferente, com o mesmo entusiasmo, e desejo sucesso à UAE Team Emirates – XRG no futuro", frisou Juan Ayuso citado no comunicado da equipa.

Terceiro colocado na etapa 9 da Vuelta'2025, João Almeida assumiu, este domingo, ter sentido alguma falta de apoio dos seus colegas de equipa para fazer face à fase decisiva da subida a Valdezcaray. Questionado sobre a falta de ajuda de Tom Pidcock e Felix Gall na subida final, Almeida preferiu apontar um recado... interno. "Podia ver que estavam no limite, por isso não podiam fazer muito, mas senti um pouco a falta dos meus colegas de equipa hoje. Ninguém estava comigo no final, mas é o que é...".