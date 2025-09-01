Sábado – Pense por si

Desporto

Equipa de João Almeida termina contrato com colega que não quis apoiar o português

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:31
Capa da Sábado Edição 26 de agosto a 1 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de agosto a 1 de setembro
As mais lidas

A UAE Emirates diz que o espanhol Joan Ayuso não estava "alinhado com a filosofia desportiva da equipa"

A UAE Emirates, equipa do ciclista português João Almeida, anunciou que cessou o contrato com Juan Ayuso, o ciclista que se recusou a ajudar o colega de equipa. O anúncio foi feito nas redes sociais, com a equipa a escrever: "Ayuso vai manter-se no plantel até ao final de 2025 depois de uma decisão que foi tomada na sequência de visões diferentes do plano de desenvolvimento e no alinhamento com a filosofia desportiva da equipa". O espanhol tinha contrato até 2028.

Joan Ayuso sai da UAE Emirates após polémica com João Almeida
Joan Ayuso sai da UAE Emirates após polémica com João Almeida Tim de Waele/Getty Images

João Almeida queixou-se da falta de ajuda por parte de colegas de equipa na fase decisiva da etapa 9 da Vuelta'2025. Questionado sobre o tema, Ayuso afirmou que decidiu abdicar de forçar na subida final por já não estar na luta pela geral. No final de uma etapa na qual terminou em 157.º, a quase 22 minutos de Vingegaard, o espanhol afirmou: "Estava bastante cansado. Dói-me demasiado as pernas do outro dia. Não podia ajudar muito a equipa. Não estou para a geral, não tem sentido forçar por forçar".

Questionado sobre a eventual ajuda a João Almeida na fase final da etapa, Ayuso comentou: "Não teria estado lá, forçar para aguentar 5 minutos mais não tem sentido".

"Gostaria de agradecer à equipa pelo apoio e pelas oportunidades que me deram ao longo destes anos. Tive a oportunidade de crescer e competir ao lado dos melhores, e sei que o que aprendi fará sempre parte do meu percurso profissional. Agora sinto que é altura de seguir um caminho diferente, com o mesmo entusiasmo, e desejo sucesso à UAE Team Emirates – XRG no futuro", frisou Juan Ayuso citado no comunicado da equipa.

Terceiro colocado na etapa 9 da Vuelta'2025, João Almeida assumiu, este domingo, ter sentido alguma falta de apoio dos seus colegas de equipa para fazer face à fase decisiva da subida a Valdezcaray. Questionado sobre a falta de ajuda de Tom Pidcock e Felix Gall na subida final, Almeida preferiu apontar um recado... interno. "Podia ver que estavam no limite, por isso não podiam fazer muito, mas senti um pouco a falta dos meus colegas de equipa hoje. Ninguém estava comigo no final, mas é o que é...".

Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Hipocrisia

Agora, com os restos de Idan Shtivi, declarado oficialmente morto, o gabinete do ministro Paulo Rangel solidariza-se com o sofrimento do seu pai e da sua mãe, irmãos e tias, e tios. Família. Antes, enquanto nas mãos sangrentas, nem sequer um pio governamental Idan Shtivi mereceu.

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Insustentável silêncio

Na Europa, a cobertura mediática tende a diluir a emergência climática em notícias episódicas: uma onda de calor aqui, uma cheia ali, registando factos imediatos, sem aprofundar as causas, ou apresentar soluções.

Menu shortcuts

Equipa de João Almeida termina contrato com colega que não quis apoiar o português