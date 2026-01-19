Infantino condena atitude do Senegal na final da CAN: "Assistimos a cenas inaceitáveis"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Gianni Infantino partilhou a habitual mensagem de felicitação pelo triunfo (1-0) do Senegal frente a Marrocos na final da CAN'2025. Contudo, o presidente da FIFA não deixou passar em claro alguns momento da partida, que considerou "inaceitáveis".

A carregar o vídeo ... Inacreditável: o momento em que os jogadores do Senegal abandonaram o relvado na final da CAN

"Parabéns ao Senegal por se sagrarem campeões de Africa e vencedores da Taça das Nações Africanas contra Marrocos, em Rabat. Desejo tudo de bom também para Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, e para todos os envolvidos nesta conquista. Parabéns também para Marrocos pelo fantástico torneio, como vice-campeões e também no papel de anfitriões. (...) Infelizmente, também assistimos a cenas inaceitáveis ??no relvado e nas bancadas. Condenamos veementemente o comportamento de alguns 'adeptos', bem como de alguns jogadores e membros da equipa técnica senegaleses. É inaceitável abandonar o relvado desta forma e, da mesma forma, a violência não pode ser tolerada no nosso desporto", escreveu o dirigente suíço, referindo-se ao momento em que a seleção senegalesa abandonou o relvado em protesto com a marcação de um penálti.

Infantino chama à responsabilidade as próprias equipas pede ações disciplinares à Confederação Africana de Futebol (CAF): "Devemos sempre respeitar as decisões tomadas pela arbitragem dentro e fora do campo. As equipas devem competir em campo e dentro das regras do jogo, pois tudo o que não seja isto coloca em risco a própria essência do futebol. É também da responsabilidade das equipas e dos jogadores agirem com responsabilidade e darem o exemplo correto aos adeptos nos estádios e aos milhões de espectadores em todo o mundo. As cenas lamentáveis a que assistimos têm de ser condenadas e nunca repetidas. Reitero que não têm lugar no futebol e espero que os órgãos disciplinares da CAF tomem as medidas adequadas."