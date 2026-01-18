FC Porto garante triunfo 'suado' em Guimarães com penálti aos 85 minutos

Os 'dragões' marcaram aos 85 minutos, frente à única equipa pela qual foram derrotados esta época.

Uma grande penalidade convertida por Varela, aos 85 minutos, garantiu hoje o triunfo 'suado' do líder FC Porto na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



FC Porto Victor Sousa

Depois de terem visto Samu desperdiçar uma grande penalidade aos 27 minutos, os 'dragões' marcaram aos 85 minutos, frente à única equipa pela qual foram derrotados esta época para as competições nacionais, em 4 de dezembro passado nos 'quartos' da Taça da Liga, troféu que os vimaranenses conquistaram.

O FC Porto segue confortável na liderança da I Liga, com 52 pontos, mais sete do que o Sporting, e mais 10 do que o Benfica, segundo e terceiro, respetivamente, enquanto o Vitória de Guimarães é oitavo classificado, com 25.