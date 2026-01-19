Sábado – Pense por si

Portugal com três atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026

O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio, vai ser o Chefe da Missão portuguesa a Milão-Cortina2026.

Vanina Guerillot e Emeric Guerillot, no esqui alpino, e José Cabeça, no esqui de fundo, vão ser os três representantes portugueses nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, anunciou esta segunda-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Enquanto Vanina Guerillot e José Cabeça vão repetir a presença em Jogos, depois da presença em Pequim2022, Emeric Guerillot vai fazer a estreia em Milão-Cortina, evento que se disputa de 06 a 22 de fevereiro.

Depois do 43.º lugar no slalom gigante e não ter terminado no slalom em Pequim2022, Vanina Guerillot, de 23 anos, vai voltar a competir nas mesmas duas provas, com o slalom gigante em 15 de fevereiro e o slalom três dias depois.

Emeric Guerillot, de 18 anos, vai participar em três provas, voltando a colocar Portugal no Super G, no qual o país não tem representantes desde Lillehammer1994, prova agendada para 11 de fevereiro.

Em 14 de fevereiro, Guerillot vai disputar o slalom gigante, com o slalom marcado para 16 de fevereiro.

José Cabeça vai repetir a presença em Jogos de Inverno, depois do 88.º lugar nos 15km estilo clássico em Pequim2022, disputando, no esqui de fundo, o sprint em 10 de fevereiro e, três dias depois, os 10km estilo livre.

