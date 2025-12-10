Guarda-redes Rui Patrício termina a carreira aos 37 anos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O guarda-redes Rui Patrício, que estava sem clube desde junho, terminou a carreira de jogador, aos 37 anos, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que vai organizar uma cerimónia de despedida do campeão europeu de 2016.



A FPF informou, em comunicado, que o guardião mais internacional da história da seleção 'AA' (108 jogos) será homenageado na sexta-feira, a partir das 12h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo destacado a "carreira ímpar" pela equipa das 'quinas' e a "enorme longevidade" de Patrício na baliza de Portugal.

Rui Patrício estava sem clube desde o final de junho, quando deixou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do qual realizou somente dois encontros, ambos no Mundial de clubes, depois de ter jogado nos italianos da Atalanta na época 2024/25.

O guardião, natural de Leiria, fez a formação no Sporting e representou a equipa principal dos 'leões' durante 12 anos, entre 2006/07 e 2017/18, antes de atuar nos ingleses do Wolverhampton e na Roma, com a qual venceu a Liga Conferência.

Com a camisola de Portugal conquistou o Euro2016 e a Liga das Nações de 2019, sendo que a última partida pela seleção lusa aconteceu em março de 2024, num particular com a Suécia (5-2), em Guimarães, que antecedeu a presença da equipa das 'quinas' no Campeonato da Europa, em que foi suplente de Diogo Costa, tal como José Sá.

No total, Patrício participou em cinco Campeonatos da Europa (2008, 2012, 2016, 2020 e 2024) e em três Mundiais (2014, 2018 e 2022), bem como na Taça das Confederações de 2017.