O primeiro lugar na final do Campeonato do Mundo de 2018 decide-se esta terça-feira entre França e Bélgica. Duas das novas gerações do futebol, carregadas de talento e com espírito... africano.

Embora nenhuma selecção de África tenha conseguido atingir a fase a eliminar do Mundial, franceses e belgas combinam um total de 22 jogadores com ascendência africana, com verdadeiras ligações ao continente seja por origem ou relações familiares. São 14 os franceses "emprestados" e do lado dos "diabos vermelhos" são oito.

A grande estrela da Bélgica, Romelu Lukaku, nasceu na Europa, em Antuérpia, mas é filho de emigrantes congoleses. O avançado confidenciou que a sua infância foi dura mas que a saída de África foi o melhor que lhe podia ter acontecido. E esta é a realidade de muitos dos filhos de migrantes africanos, obrigados a abandonar o continente em busca de uma vida melhor.

O mesmo aconteceu com duas das estrelas da selecção francesa. Kylian Mbappé (com mãe argelina e pai camaronense), Paul Pogba (com pais guineenses) são apenas alguns exemplos. O homem que segura o meio-campo dos bleus, N’Golo Kanté, passou a sua infância a recolher lixo nos subúrbios de Paris para contribuir no negócio da família.

Veja-se o exemplo da República Democrática do Congo. Conhecidos como os "Leopardos", ficaram a apenas um ponto da prova a disputar-se na Rússia, perdendo o apuramento para a Tunísia. Mas, talvez com a ajuda de nomes como Lukaku, Tielemans ou Kompany – que representam a Bélgica – tivessem chegado ao Mundial e até mesmo feito uma surpresa ou outra.

Com isto, as duas selecções quase conseguem formar dois "onzes de africanos" para se defrontarem. Do lado dos franceses: Mandanda, Sidibé, Umtiti, Rami, Mendy, Kanté, Matuidi, Pogba, Dembelé, Mbappé e Fekir e ainda Kimpembe, Tolisso e N’Zonzi para o banco; do lado dos belgas falta guarda-redes e alguns jogadores mas temos Kompany, Boyata, Fellaini, Dembelé, Chadli, Tielemans, Lukaku e Batshuayi.





































E há ainda mais "estrangeiros" nas equipas fora de África – os franceses Areóla, Varane, Lucas Hernandéz e Lemar têm ligações às Filipinas, Martinica, Espanha e Guadalupe; enquanto os belgas têm Januzaj kosovar, Carrasco espanhol e Witsel martinicano. Até Antoine Griezmann, outro astro francês na equipa de Deschamps, tem ligações a Portugal, com o seu avô materno português a ter, inclusive, jogado no Paços de Ferreira.

Prevê-se, portanto, uma batalha com armas semelhantes e muito sangue africano. Mais nenhuma selecção tem tantos representantes do continente a não ser, claro, as originárias deste que estiveram na prova. E uma coisa é certa: África vai estar presente na final do dia 15 de Julho, em Moscovo.