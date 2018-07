A inesquecível vergonha dos 7-1

8 de Julho de 2014

Estádio Mineirão, Belo Horizonte





As manchetes dos jornais brasileiros da manhã seguinte contam quase tudo. O Globo pôs uma fotografia do defesa David Luiz a chorar, sob a manchete "Vergonha, vexame, humilhação". O Meia Hora, sem qualquer imagem, justificava: "Não vai ter capa. Hoje não dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos". O desportivo Lance! também usou a solução da capa em branco. Em baixo escreveu: "Indignação, revolta, dor, frustração, irritação, vergonha, pena, desilusão… Diga o que estão sentindo e faça vocês mesmo esta capa do Lance!".

Na véspera, às cinco da tarde, no estádio Mineirão em Belo Horizonte, mais de 58 mil pessoas tinham assistido atónitas, fosse qual fosse a sua nacionalidade, ao jogo das meias-finais entre o Brasil e a Alemanha. Mesmo sem Neymar nem Thiago Silva, duas peças-chave no percurso seguro, ainda que não exuberante, até aí, a selecção brasileira era favorita para atingir o jogo decisivo.



Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images

Aquilo que aconteceu, e a maneira como aconteceu, foi, também por isso, um choque ainda maior: à meia hora já um sentimento de calamidade se abatera sobre todo o Brasil, com os golos sucessivos de Muller (11 minutos), Klose (23) Kroos (24 e 26) e Khedira (29). Na segunda parte, a humilhação colectiva chegou aos 7-0, com dois golos de Schurrle (69 e 79), antes de, mesmo no fim, Oscar marcar.

Era inevitável não surgirem comparações com o Mundial de 1950, que o Brasil também organizara e em que acabou derrotado na final pelo Uruguai num estádio do Maracanã lotado que e onde só se admitia um resultado: a vitória. Esse jogo ficou conhecido como Maracanazo. A 8 de Julho de 2014 nasceu o Mineirazo.

"Parabéns, aos vice-campeões de 1950 que sempre foram acusados de dar o maior vexame do futebol brasileiro. Ontem conhecemos o que é vexame de verdade", resumiu o jornal Extra.