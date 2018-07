O dia em que Cruyff devia ter sido campeão

7 de Julho de 74

Foi três vezes futebolista europeu do ano. Ganhou em três anos consecutivos, entre 1971 e 1973, a Taça dos Clubes Campeões Europeus (antecessora da Champions). Mas a Holanda nunca ganhou nada a nível de selecções e por isso ficou a faltar-lhe um título de campeão da Europa. Ou de campeão do Mundo.

Em 1974 esteve perto, muito perto. E para muitos comentadores devia ter ganho, era justo que Johan Cruyff festejasse a vitória na final de 7 de Julho, em vez de ter de cumprimentar com indisfarçável tristeza o alemão Franz Beckenbauer enquanto este erguia o troféu. O que ficou para a história foi que a Laranja Mecânica holandesa foi a melhor equipa do torneio. E no final ganharam os alemães.

Um dos momentos mais extraordinários da selecção holandesa aconteceu no jogo que valeu o apuramento para a final, com o campeão do mundo Brasil. Em Dortmund, sob chuva intensa, Cruyff e Johan Neeskens ultrapassaram a defesa adversária numa sucessão de passes que culminou com um cruzamento do primeiro e o remate certeiro do médio. Isto foi aos 50 minutos, e um quarto de hora depois Cruyff fixou o 2-0.





A final com a Alemanha não podia ter começado melhor para a Holanda. Ao fim de um minuto de jogo, Cruyff lançou-se numa correria desenfreada para a área alemã e foi parado em falta por Uli Hoeness. O árbitro Jack Taylor não hesitou: marcou penalti e Neeskens converteu. Antes do intervalo, porém, já a Alemanha Federal tinha dado a voltar ao resultado, com um penalti de Paul Breitner e um golo de Gerd Muller, no que seria o último jogo do mítico avançado pela selecção nacional.

Dois anos depois, Cruyff perdeu a hipótese de conseguir o título europeu de selecções, porque uma outra selecção, a da Checoslováquia, surpreendeu todos no torneio disputado na Jugoslávia. E em 1978 o camisola 14 não foi pura e simplesmente ao Mundial realizado na Argentina. Meses antes anunciou que se retirava da selecção, aos 31 anos. Durante décadas ficou a dúvida se Cruyff não teria, deste modo, protestado contra a ditadura militar que mandava na Argentina. Mas trinta anos depois o futebolista afirmou a um jornalista de Barcelona que um ano antes do Mundial ele e a família tinham sido sujeitos a uma tentativa de rapto na própria casa – e que isso o levara a decidir-se pelo fim da carreira com a equipa nacional.