Os dois Mercedes vão sair este domingo da primeira linha da grelha da corrida em Portimão. O finlandês impediu Hamilton de chegar à sua 100.º pole position da carreira. Os dois Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez, vão largar do 3.º e 4.º lugar.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Fórmula 1. Bottas bate Hamilton por 7 milésimos e parte na frente do GP Portugal

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou hoje a 'pole position' para o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a sua primeira da temporada e 17.ª da carreira.



Bottas - Hamilton Lusa

Bottas, que impediu o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, de somar a 100.ª 'pole' da carreira, superou precisamente o britânico, saindo os dois da primeira linha da grelha de partida da corrida de domingo.

Na segunda linha do terceiro grande prémio de 2021, a disputar a partir das 15:00 de domingo, no circuto de Portimão, no Algarve, vão partir os dois Red Bull pilotados pelo holandês Max Verstappen (terceiro) e pelo mexicano Sergio Perez.