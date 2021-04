Formas de travar a Superliga? 'Portugal pode propor legislação comunitária'

O anúncio da Superliga europeia deixou o mundo do futebol em polvorosa: do comissário que diz que a Comissão Europeia não tem poder para bloquear a competição, às ameaças da UEFA e da FIFA de não deixar os jogadores destes clubes participarem em competições das seleções, passando pelos presidentes dos clubes desta nova competição que procuram uma maior fatia financeira do que a alcançada com a Liga dos Campeões ou Liga Europa.



Enquanto os argumentos forem apenas esgrimidos em praça pública, a Superliga pode mesmo avançar na próxima época. Mas perante tanta oposição o que poderá travar esta competição? "Uma iniciativa legislativa europeia que pode ser proposta pela Comissão ou pela presidência portuguesa da União Europeia", defende à SÁBADO o advogado e ex-ministro Miguel Poiares Maduro. Podendo até ser uma "oportunidade" para Portugal "ganhar visibilidade" numa presidência até agora "apagada", acrescenta o também antigo membro do comité de governação da FIFA.



"A minha tese é a seguinte: se a União Europeia [UE] quer fazer alguma coisa, e na minha opinião devia fazer, tem de intervir por via legislativa, e só a UE pode intervir por via legislativa, não os Estados-membros." Poiares Maduro considera que esta será a única forma de se conseguir impedir o avanço de uma liga que pode ser mais um passo "no domínio e na prevalência dos interesses financeiros sobre os valores desportivos do futebol. A Liga dos Campeões já está a ter efeitos perversos nos campeonatos nacionais, a competitividade interna está a cair por causa da vantagem dos clubes que estão na Champions. E esta pode ser a oportunidade para travar isso".