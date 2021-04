Superliga a desmoronar-se? Chelsea e Manchester City querem sair da competição

Chelsea e Manchester City estão a preparar a saída da Superliga Europeia, garantem vários meios de comunicação ingleses. A notícia aparece minutos depois de um forte protesto de milhares de adeptos blues junto a Stamford Bridge pelo facto de o clube ser um dos 12 fundadores da nova liga exclusiva. Mas a contestação é geral em toda a Premier League.





Os fãs dos blues protestaram antes da partida desta noite com o Brighton, o que motivou mesmo a intervenção da polícia e de... Petr Cech, atual diretor técnico do Chelsea. "Eu sei, eu sei, dêem-nos tempo", disse o antigo guarda-redes à multidão, pedindo também para que estes deixassem o autocarro da equipa chegar ao estádio.Neste momento, o clube londrino já redige a necessária documentação para sair da prova, oficializada no domingo à noite. Refira-se que a integração do 'Big 6' da Premier League tem levantado muita contestação por parte dos adeptos destes emblemas e alguns jogadores não esconderam mesmo o desconforto. Hoje, Jordan Henderson (Liverpool) convocou inclusivamente uma reunião de emergência com todos os capitães da Premier League.