Benfica quer entrar na Superliga Europeia

O Benfica está a reunir esforços no sentido de ser integrado na primeira versão da nova Superliga Europeia como uma das cinco equipas periféricas", avança o Record. A oficialização da competição, no último domingo, caiu como uma bomba no seio da UEFA e de muitas das ligas que dela fazem parte mas, segundo o jornal, apenas FC Porto e Sporting recusam liminarmente integrá-la, ao contrário do clube da Luz, que espreita uma oportunidade para se fixar como o representante de Portugal e conseguir um significativo encaixe financeiro.

