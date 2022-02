FIFA e UEFA deixam seleção e clubes russos fora das competições de futebol

A FIFA e a UEFA, organismos máximos do futebol no mundo e na Europa, suspenderam esta segunda-feira as seleções e clubes russas de participarem em todas as competições internacionais.







Fedor Smolov - seleção da Rússia Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Depois de decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e Comité Executivo da UEFA, que visavam a adoção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram hoje que todas as equipas russas, quer representantes nacionais ou clubes, serão suspensas da participação em competições FIFA e UEFA até novo anúncio", indicam em comunicado Atualmente, a Rússia tinha apenas uma equipa, o Spartak de Moscovo, ainda em competição nos oitavos-de-final da Liga Europa, onde jogaria contra os alemães do RB Leipzig, com os restantes representantes a já terem sido eliminados. A seleção masculina encontrava-se atualmente no play-off de apuramento para o Mundial 2022 no Qatar, onde defrontaria a Polónia nas meias-finais e na final poderia enfrentar República Checa ou Suécia. A seleção feminina também não vai poder participar no Euro2022 (estava no Grupo C com Países Baixos, Suécia e Suíça)."O futebol está unido e em solidariedade total com as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativamente e rapidamente para que o futebol possa ser um veículo para a unidade e a paz entre as pessoas", refere o comunicado conjunto de FIFA e UEFA.