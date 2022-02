Sporting SAD lucra 9,5 milhões no primeiro semestre

A SAD dos "leões" encerrou a primeira metade do exercício 2021/22 com lucros de 9,5 milhões de euros, valor que compara com as perdas de 6,9 milhões registadas um ano antes.

A Sporting SAD obteve 9,52 milhões de euros de lucro no primeiro semestre do exercício 2021/22, um valor que compara com os prejuízos de 6,9 milhões registados um ano antes, informou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva do clube de Alvalade.







Frederico Varandas, Sporting

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os resultados operacionais excluindo transferências de jogadores somaram 20,9 milhões de euros, quando um ano antes o saldo era negativo no montante de 13,32 milhões.Ao contrário do que sucedeu no primeiro semestre da época anterior, o saldo das transferências de jogadores desta feita foi negativo, no valor de 4,4 milhões de euros. Na primeira metade do exercício anterior a SAD "leonina" tinha encaixado 12 milhões de euros.A chave para os resultados positivos reside na participação nas competições europeias, com os "leões" a arrecadarem 36,2 milhões de euros, o que compara com os 277 mil euros registados no período homólogo.O ativo total da SAD aumentou para 285,8 milhões de euros, enquanto o passivo cresceu para 317,8 milhões de euros. Assim, os capitais próprios mantêm-se no vermelho, embora o saldo negativo tenha baixado dos 41,4 para os 32 milhões de euros.