Fernando Santos: 'Queremos ganhar e queremos muito'

Fernando Santos fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com a Suíça, marcado para esta terça-feira, às 19 horas.







"O adjunto da Suíça disse que a Suíça era favorita, com toda a autoridade, claro. Nós também entendemos com toda a propriedade que temos essas condições. Acreditamos que é possível e queremos continuar assim", frisou. "Quando se passa aos oitavos estamos cada vez mais perto de sermos favoritos. Obrigação temos sempre, mal seria, porque jogamos por Portugal. É muito bom sentir essa adrenalina. Queremos ganhar e queremos muito."Acerca da ida de Cristiano Ronaldo para o Al-Nassr, divulgada pelo site Marca, o selecionador respondeu: "Não sei, não falei com ele com isso. Falei com os jogadores mas não tem nada a ver com essa questão. Nem sabia, soube há bocadinho. É uma decisão dele, uma questão dele, que está completamente focado no Mundial, em ajudar a equipa."Apesar de o jogo com a Suíça ser "tremendamente difícil", entre "duas equipas muito fortes, jogo duro", "Portugal acredita que vai ganhar", assumiu.