FC Porto vence Rio Ave e pressiona o Sporting

Com esta vitória, o FC Porto consolida o segundo lugar, com 38 pontos, apenas menos um do que o líder Sporting, que recebe o Benfica.

O FC Porto venceu o Rio Ave 2-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, o que lhe permite pressionar o líder Sporting e destacar-se do Benfica, equipas que se defrontam ainda hoje.







Sérgio Conceição Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos FC Porto Rio Ave I Liga Sporting Benfica desporto futebol Artigo Anterior Próximo Artigo

Um golo do colombiano Luis Díaz a fechar a primeira parte (44 minutos) e outro do brasileiro Evanilson (74) permitiram aos 'dragões' um triunfo tranquilo diante do Rio Ave, que hoje estreou o técnico Miguel Cardoso, de regresso aos vila-condenses.Com esta vitória, o FC Porto consolida o segundo posto, com 38 pontos, apenas menos um do que o líder Sporting, que hoje recebe o Benfica, terceiro classificado, a cinco pontos dos 'azuis e brancos', enquanto o Rio Ave é 12.º, com 15.