FC Porto-Sporting. Palhinha castigado com três jogos, Pepe e Tabata suspensos preventivamente

Depois das agressões no final do encontro entre "dragões" e "leões", Marchesin foi ainda castigado com dois jogos, além dos diretores desportivos dos dois clubes, Luís Gonçalves e Hugo Viana, que receberam 20 dias de suspensão.

João Palhinha foi castigado com três jogos e Marchesín com dois, isto em virtude da confusão final no clássico entre FC Porto e Sporting. No caso do médio do Sporting, em causa está a agressão "a um adversário com uma estalada", conforme descrito no relatório do árbitro João Pinheiro, ao passo que o guarda-redes dos dragões "pontapeou um adversário praticando um ato de conduta violenta".







Pepe e Tabata, também expulsos por condutas violentas no encontro entre FC Porto e Sporting, estão suspensos preventivamente e arriscam não jogar mais esta época.



Segundo o mapa do Conselho de Disciplina da FPF, ambos os jogadores também terão multas a pagar: Palhinha no valor de 1.530 euros e Marchesín de 1.020.Os efeitos práticos dos castigos vão retirar o médio dos jogos do Sporting com o Estoril (c), Marítimo (f) e FC Porto (c), neste caso a contar para as meias-finais da Taça de Portugal. Já Marchesín falha os duelos com o Moreirense (f) e o Gil Vicente (c).Já Pepe

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou ainda os diretores de FC Porto e Sporting, Luís Gonçalves e Hugo Viana, respetivamente, com 20 dias de suspensão. Os dois dirigentes estão também a contas com processos disciplinares. Recorde-se que, segundo o relatório do árbitro, que Record divulgou ontem em primeira mão, tanto Luís Gonçalves como Hugo Viana viram o cartão vermelho, nas zaragatas que se seguiram ao apito final de João Pinheiro no FC Porto-Sporting, da passada sexta-feira, por entraram "no terreno de jogo para provocar um conflito com um adversário".



O dirigente portista foi expulso após uma discussão na qual foi empurrado por Tabata, tendo caído no relvado, enquanto o sportinguista viu o vermelho na sequência de uma troca de palavras com Pepe, na qual, segundo o relatório do árbitro, terá sido pontapeado pelo defesa-central do FC Porto.



O Conselho de Disciplina da Liga anunciou ainda a instauração de um processo disciplinar a Matheus Reis, na sequência de atos ocorridos no clássico entre Sporting e FC Porto. De acordo com o documento, um gesto do ala brasileiro de 26 anos em direção ao extremo dos dragões Francisco Conceição, neste caso um pirete após uma disputa de bola entre ambos, valeu o processo disciplinar.

"Gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na Comunicação Social", pode ler-se no documento do órgão em que são revelados os castigos e sanções a respeito do clássico no Estádio do Dragão, o qual aponta "não foi relatado em relatórios oficiais".



De resto, por não se tratar de um processo sumário, Matheus Reis acaba por não ser suspenso preventivamente, tal como sucede nos processos em relação aos castigos aplicados a Pepe e Tabata durante a partida do campeonato entre FC Porto e Sporting.