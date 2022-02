"Mera coincidência." Hacker Rui Pinto comenta notícias sobre Bruno Paixão

"Entretanto, por 'mera coincidência', Bruno Paixão substituiu no perfil de LinkedIn as referências ao seu cargo na Direcção de Arbitragem do Casa Pia Atlético Clube, por Motorista Uber", aifirmou Rui Pinto, no Twitter. O hacker assinalou que o ex-árbitro teria mudado a descrição do seu cargo, depois das notícias que sairam sobre o seu envolvimento no processo "Saco Azul" do Benfica.







Filipe Farinha

divulgados emails que indiciaram o Benfica de vários crimes), escreveu também sobre as notícias mais recentes de corrupção desportiva do clube:

"Estará em causa novamente uma 'mera coincidência'. Porventura a mesma coincidência que levou Bruno Paixão, Paulo Gonçalves e Rui Costa a Pina Manique".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O criador da plataforma "Football Leaks" (onde foramO antigo árbitro, Bruno Paixão, está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) num processo que investiga alegados desvios de dinheiro do clube dos encarnados, com a ajuda de uma empresa de consultoria informática de José Bernardes. Entre os 1.9 milhões de euros que foram pagos à empresa por serviços de consultoria fictícios, foi possível encontrar também pagamentos ao árbitro. O processo já conta com alguns arguidos: o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o diretor financeiro da SAD dos encarnados, Miguel Moreira e o administrador, Domingos Soares de Oliveira, bem como José Bernardes.O Sport Lisboa e Benfica emitiu um comunicado em que nega as acusações relativas a Bruno Paixão: "Mais esclarecemos que no âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva."A notícia ainda não teve muito impacto nos media internacionais, tendo sido apenas mencionada nos Países Baixos. No jornal Nos Voetbal é possível ler: "Segundo a imprensa portuguesa, o principal clube lisboeta pagou quase dois milhões de euros ao antigo árbitro Bruno Paixão."