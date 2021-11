"Dragões" estiveram a vencer desde cedo com um golo de Luis Diaz, mas deixaram-se empatar após um auto-golo de Mbemba. Atlético de Madrid e Liverpool ainda vão jogar, mas apuramento continua em aberto.

FC Porto empata em Milão e sobe provisoriamente ao segundo lugar do grupo

O FC Porto empatou esta quarta-feira em Milão frente ao AC Milan (1-1), em jogo da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Com o empate, os "dragões" subiram provisoriamente ao segundo lugar do grupo, quando ainda falta jogarem Atlético de Madrid e Liverpool.







Depois de uma vitória folgada no fim de semana frente ao Boavista, Sérgio Conceição colocou a jogar em Itália praticamente o mesmo onze. E cedo colheu frutos. Aos 6 minutos, o colombiano Luis Diaz surgiu sozinho na área e pôs o FC Porto a vencer na partida.Mais oportunidades se seguiram, mas foi o AC Milan a empatar a partida aos 61 minutos, quando um remate de Kalulu foi desviado por Mbemba.O empate leva os "dragões" até ao segundo lugar do grupo, mas o outro jogo do grupo entre Atlético de Madrid e Liverpool em Inglaterra só começa às 20h.