Gira o disco e toca o mesmo can-can em Munique

As expectativas dos benfiquistas não eram altas: antes do jogo, havia quem prometesse furar as orelhas e regressar a pé para Lisboa caso o Benfica vencesse. Não foi preciso. A máquina ofensiva do Bayern despachou o Benfica com cinco golos e o resultado dos últimos quatro encontros entre as duas equipas subiu para uns esmagadores 16-3.

De cada vez que o Bayern marca um golo no Allianz Arena, as colunas do estádio emitem um jingle acelerado de can-can, o estilo musical dos cabarets parisienses, acompanhado pelos gritos e aplausos dos adeptos. O problema para quem visita o estádio bávaro é que normalmente a melodia não passa apenas uma vez. Toca em repeat. E o adversário, obrigado a ir buscar uma e outra vez a bola às redes da sua baliza, sente-se perdido nesse ambiente burlesco, circense, evitando a todo o custo continuar a ser o bombo de uma festa de futebol ofensivo. Ontem à noite, perante 50.000 espectadores, o Benfica conseguiu marcar dois golos, mas teve de ouvir o can-can por cinco vezes.

Jorge Jesus reconheceu no rescaldo da partida contar com um resultado desfavorável e, à cautela, optou por deixar no banco três habituais titulares em risco de suspensão por acumulação de cartões amarelos – Weigl, Rafa e Otamendi -, entregando a titularidade a Meité, Pizzi e Morato. Darwin também não foi titular e Everton alinhou no seu lugar.

Convenhamos que as expectativas dos adeptos não eram maiores do que aquelas demonstradas pelo técnico. "Se sofrermos menos de três golos já é uma vitória", diz, antes do apito inicial, Duarte Mouzinho, advogado de Évora, que se deslocou a Munique para visitar a namorada, Cristina, e assistir ao desafio. "Não estou nada satisfeito com o momento do Benfica, não gosto do Jorge Jesus e acho inconcebível termos como presidente um dirigente da anterior direcção. Precisamos de desligar o sistema e começar de novo". O seu irmão Hugo prefere fazer uma promessa: "Se vencermos, eu e o meu irmão vamos furar as orelhas. Parece coisa pouca, mas o mais natural é que os nossos familiares e amigos não nos deixem regressar a Évora com brincos". Um outro adepto, Victor Ferreira, jurou à SÁBADO que voltaria a Lisboa a pé caso as águias triunfassem.