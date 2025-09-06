Sábado – Pense por si

Desporto

Eurobasket2025: Portugal eliminado pela Alemanha nos oitavos de final

Lusa 15:11
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

A formação das 'quinas' repete, assim, a classificação da estreia, em 1951.

A seleção portuguesa de basquetebol foi este sábado eliminada do Eurobasket2025, ao perder por 85-58 face à campeã mundial em título Alemanha, em encontro dos oitavos de final, disputado em Riga, na Letónia.

Portugal perde com Alemanha nos oitavos de final do Eurobasket2025, em Riga
Portugal perde com Alemanha nos oitavos de final do Eurobasket2025, em Riga AP Photo/Sergei Grits

Na Xiaomi Arena, o conjunto comandado por Mário Gomes, que deverá concluir a prova na 15.ª posição, entre 24 equipas, com duas vitórias e seis derrotas, liderava, sensacionalmente, ao intervalo por 32-31.

A formação das 'quinas' repete, assim, a classificação da estreia, em 1951, numa edição em que caiu na fase de grupos, 'perdendo' apenas para o nono posto de 2007. Na última presença, em 2011, tinha sido 21.ª, com cinco derrotas em cinco jogos.

Em Riga, onde também disputou a primeira fase, Portugal bateu a República Checa (62-50) a abrir e a Estónia (68-65) a fechar, no jogo que selou os 'oitavos', e, pelo meio, perdeu com a Sérvia (69-80), a Turquia (54-95) e a Letónia (62-78).

Tópicos Basquetebol Celebridades Alemanha Portugal Riga Letónia Xiaomi Mário Gomes
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Eurobasket2025: Portugal eliminado pela Alemanha nos oitavos de final