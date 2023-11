Euro2024: Portugal recebe Islândia e tenta chegar ao apuramento 'perfeito'

Portugal procura este domingo, na receção à Islândia, no Estádio José Alvalade, fechar a fase de qualificação para o Euro2024 com o 10.º triunfo em outros tantos encontros no Grupo J, algo inédito na história do futebol nacional.







Caso vença os nórdicos, a seleção lusa, já qualificada e com o primeiro lugar do agrupamento assegurado, torna-se na nona nação europeia a finalizar um apuramento para uma grande competição totalmente vitoriosa, juntando-se nessa lista a 'gigantes' como Alemanha e França, na era moderna, com grupos com cinco ou mais equipas.O selecionador Roberto Martínez já conseguiu esse feito, mas no comando da Bélgica, quando ganhou todos os jogos para estar presente na fase final do Euro2020.De acordo com o treinador espanhol, Diogo Costa irá regressar à baliza de Portugal e Raphael Guerreiro está em condições de ser utilizado.Esta é a segunda vez que Portugal recebe a Islândia, depois do triunfo por 5-3, no Estádio do Dragão, no Porto, na fase de qualificação para o Euro2012.O Portugal-Islândia, da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.Portugal lidera o Grupo J com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.