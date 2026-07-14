Espanha apura-se para a final do Mundial2026 ao vencer a França por 2-0

Seleção espanhola segue para a final e vai enfrentar a Inglaterra ou a Argentina.

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A Espanha venceu esta terça-feira a França por 2-0, o que significa que ficou automaticamente apurada para a final do Mundial2026.



Espanha vence a França nas meias-finais do Mundial2026 AP Photo/Eric Gay

O primeiro golo dos espanhóis aconteceu logo na primeira parte. Oyarzabal, o camisola 21, marcou quando o relógio ainda não batia os 22 minutos. Fez um remate de pé esquerdo. O guarda-redes da equipa adversária ainda adivinhou o lado, mas a bola acabou por entrar na baliza.

A seleção de Luis de la Fuente seguia bem posicionada quando aos 58 minutos Pedro Porro fez o 2-0 para a seleção espanhola. Porro meteu a bola em Olmo, que a devolveu. O jogador acabou por ficar isolado, não falhando o remate.

Os franceses ainda tentaram o primeiro golo, aos 38 minutos, mas a bola saiu ao lado.

Com este resultado, Espanha apura-se assim para a final do Mundial2026. O jogo que acontece amanhã, quarta-feira, pelas 20h, irá ditar com que seleção é que os espanhóis irão jogar. Só existem duas opções: ou Inglaterra ou Argentina.