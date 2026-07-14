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Jorge Jesus: das "calinadas" à cabeça de garoupa

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00
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O novo selecionador de Portugal tem um estilo sui generis, sem papas na língua e com um ego insuflado. Veja aqui alguns aspetos, das expressões mais polémicas às suas preferências à mesa.

Depois de ter orientado 16 clubes (nos quais conquistou um total de 25 troféus), Jorge Jesus chega à seleção portuguesa. Aos jornalistas, na sexta-feira da semana passada, dia 10, afirmou que vem "para vencer" e que a equipa tem de “jogar o dobro”, afirmando ainda que Cristiano Ronaldo não será um problema. Com quase 72 anos (o seu aniversário é dia 24 de julho), e após ter treinado no Brasil e na Ásia, estará mais comedido do que quando esteve à frente de equipas como Benfica e Sporting? Na apresentação, deu a entender que continua igual

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