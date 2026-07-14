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Desporto

Mundial2026: Espanha e vice-campeã França decidem o primeiro finalista

Lusa 07:52
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Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
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Edição de 7 a 13 de julho
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A final do Mundial2026 está marcada para domingo, no Estádio MetLife, em East Rutherford, a partir das 20h00.

A Espanha, que eliminou Portugal nos oitavos de final do Mundial2026 de futebol, e a vice-campeã França decidem esta terça-feira o primeiro finalista do torneio, no arranque das meias-finais, entre duas seleções que procuram voltar a conquistar o troféu.

Kulian Mbappé, avançado francês
Kulian Mbappé, avançado francês AP

Os franceses, derrotados pela Argentina na final do Mundial2022, tentam reeditar os êxitos de 1998 e 2018 (foram finalistas vencidos em 2006 e 2022), enquanto os espanhóis ambicionam repetir a conquista de 2010, na única presença na final, no jogo que se vai disputar no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos, com início às 14h00 (20h00 em Lisboa).

O favoritismo da França acentuou-se durante a competição, muito por força do desempenho do avançado Kylian Mbappé, melhor marcador da prova, a par do argentino Lionel Messi, ambos com oito golos (tendo ainda efetuado três assistências), bem como dos colegas de setor Ousmane Dembélé (cinco golos e duas assistências) e Michael Olise (cinco assistências).

A equipa liderada pelo selecionador Didier Deschamps venceu todos os seis jogos realizados no Mundial2026, com um registo esclarecedor de golos (16-2), tendo passado incólume pela fase a eliminar: 3-0 à Suécia, na nova ronda de 16 avos de final, 1-0 ao Paraguai, nos 'oitavos', e 2-0 a Marrocos, nos 'quartos'.

A Espanha, tal como a estrela Lamine Yamal, tem-se mostrado menos impressionante. Iniciou a campanha com um 'nulo' perante o estreante Cabo Verde, mas desde então, com maior ou menor dificuldade, bateu todos os adversários, passando pela fase a eliminar com triunfos sobre Áustria (3-0), nos 16 avos de final, Portugal (1-0), nos 'oitavos', e Bélgica (2-1), na luta pelas meias-finais.

A equipa treinada por Luis de la Fuente estabeleceu o recorde de tempo sem sofrer golos na história do Campeonato do Mundo (650 minutos, que teve início ainda durante a edição de 2022 e terminou com o tento dos belgas), mas precisou que o suplente Mikel Merino decidisse a seu favor, muito tardiamente, as partidas com Portugal e Bélgica.

Se a França se impôs no único confronto a eliminar em Mundiais (3-1, nos oitavos de final de 2006), a Espanha saiu por cima em duas meias-finais disputadas recentemente frente aos gauleses, no Euro2024 (2-1), que acabou por conquistar, e na Liga das Nações de 2025 (5-4, num jogo que esteve a vencer por 5-1), antes de perder com Portugal na final.

Na quarta-feira disputa-se a segunda meia-final do Mundial2026, entre a Inglaterra, campeã em 1966, e a Argentina, detentora do troféu e que já ergueu o cetro três vezes na mais importante prova de seleções (1978, 1986 e 2022), no Estádio Mercedez-Benz, em Atlanta, em jogo com início às 15h00 (20h00 em Lisboa).

A final do Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, cuja fase final se realiza nos Estados Unidos, no México e no Canadá, está marcada para domingo, no Estádio MetLife, em East Rutherford, a partir das 15h00 (20h00), enquanto o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares disputa-se um dia antes, no sábado, no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, às 17h00 (22h00).

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Mundial2026: Espanha e vice-campeã França decidem o primeiro finalista