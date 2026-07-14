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14 de julho de 2026 às 21:31

Espanhóis e franceses pintam ruas do Texas antes da meia-final do Mundial

Milhares de adeptos de Espanha e de França encheram, esta terça-feira, as ruas de Arlington, no Texas, antes da meia-final do Mundial 2026. Entre cânticos, tambores e bandeiras, os franceses aproveitaram ainda para assinalar o Dia da Bastilha, a principal festa nacional de França.

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