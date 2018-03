O Manchester United anunciou esta quinta-feira a partida do sueco Zlatan Ibrahimovic, avançado que deverá se juntar aos Los Angeles Galaxy, equipa da liga norte-americana de futebol (MLS)."O Manchester confirma que deu o seu acordo para que se ponha fim ao contrato, com efeito imediato, de Zlatan Ivbrahimovic", indicou o clube inglês em comunicado.Na nota, o clube orientado pelo português José Mourinho agradece "toda a contribuição" prestada pelo internacional sueco desde que chegou, desejando ainda "o melhor" para o seu futuro.Nas últimas horas, o avançado sueco foi relacionado com os Los Angeles Galaxy, numa altura em que o 'mercado' de transferências dos Estados Unidos está aberto até ao próximo dia 01 de maio.Ibrahimovic chegou ao Manchester United proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, e marcou 29 golos em 53 partidas com os 'diabos vermelhos', conquistado três títulos: Liga Europa e Taça da Liga e Supertaça inglesas.O jogador iniciou a carreira nos suecos do Malmoe e destacou-se nos holandeses do Ajax, transferindo-se depois para o futebol italiano. Em Itália, passou primeiro pela Juventus e depois pelo Inter de Milão, antes de rumar a Espanha para representar o Barcelona, voltando depois a Itália para o AC Milão, primeiro por empréstimo e depois definitivamente, seguindo-se o Paris Saint-Germain.