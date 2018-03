Na véspera de começar mais uma época de Fórmula 1, na Austrália, esta sexta-feira, o piloto Lewis Hamilton afirmou que ainda não atingiu o limite das suas capacidades. Soa a aviso: este ano, o britânico pode igualar os títulos conquistados pelo lendário piloto argentino Juan Manuel Fangio, o segundo com mais conquistas na história da modalidade.

Fangio dominou os primeiros anos de Fórmula 1 e é considerado uma das figuras maiores da categoria, com cinco campeonatos, quatro deles consecutivos – entre 1954 e 1957. Até que apareceu Mike Hawthorn para o destronar.

O britânico estreou-se na categoria rainha dos desportos de corrida em 1952, enquanto Fangio lutava pela sua vida com uma lesão no pescoço, que o fez perder a época desse ano e metade do ano seguinte. O primeiro pódio de Hawthorn chegou logo à segunda corrida, em Silverstone, e foi o suficiente para captar a atenção de Enzo Ferrari, que o contratou para a Ferrari.

A carreira de Hawthorn parecia ir num bom caminho mas foi aí que começou uma sucessão de tragédias na sua vida.

Em 1954, a imprensa inglesa descobre que Mike não tinha cumprido o serviço militar obrigatório por ter uma grave doença renal que lhe garantiu a dispensa. Nesse mesmo ano, o piloto teve mesmo de retirar um dos rins, por infecção. O problema é que a verdade não podia ser conhecida, sob o risco de perder um lugar na Fórmula 1. Como se confirmou posteriormente, quando o seu lugar na Ferrari lhe foi retirado.

Poucos meses depois, o pai morreu num acidente de viação e Mike voltou ao seu país para assumir o negócio da família, uma oficina no sul de Inglaterra. Foi obrigado a interromper a sua carreira como piloto de Fórmula 1 durante as épocas de 1955 e 1956, mas no ano seguinte já voltaria à Ferrari.

Sem contrato na Fórmula 1, Hawthorn decide correr as 24 Horas de Le Mans de 1955, conhecida prova durante um dia que se realiza em França. O piloto conseguiu arrecadar a vitória numa luta acesa com Juan Manuel Fangio mas a sua corrida ficou manchada por ter estado directamente ligado a um acidente que provocou cerca de 84 mortes.

Na época de 1958, tudo parecia estar a correr bem. Hawthorn tinha ganho Grande Prémio da França e estava nos primeiros lugares do campeonato. Mas, no espaço de dois meses, os seus dois amigos e colegas de equipa da Ferrari morreram durante corridas.

Ainda assim, Mike conquistou o campeonato desse ano por apenas um ponto de vantagem, graças a graças a quatro segundos lugares nas últimas quatro provas. Com este feito, o piloto tornou-se o primeiro britânico a sagrar-se campeão mundial de Fórmula 1.

Com o objectivo cumprido e para choque de muitos, Hawthorn anunciou o final da carreira nesse ano. "É mais simpático perguntarem-te por que te estás a retirar do que por que é que não te retiras", brincou na altura. A morte dos amigos, meses antes, terá contribuído certamente mas os problemas de saúde de Hawthorn estavam cada vez mais graves e difíceis de esconder.

As previsões não lhe davam mais do que três anos de vida mas a morte foi muito mais prematura: apenas três meses depois do final do campeonato que tinha acabado de ganhar. Numa auto-estrada britânica, a mesma em que o pai tinha morrido, Hawthorn perdeu o controlo do carro e não resistiu aos ferimentos do acidente.

A sua vida foi de extremos e entrou para a história. Não apenas pelo drama e pelo horror mas também por ter sido o primeiro campeão mundial após a hegemonia do mítico Juan Manuel Fangio, vencedor do campeonato de Fórmula 1 entre 1954 e 1957.