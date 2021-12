Pinto da Costa: o carro contra o muro, o conselho da mãe, a paelha de João Rocha e Futre atrás da baliza

Com 84 anos, feitos hoje, dia 28 de dezembro, Pinto da Costa esteve em quase todos os momentos marcantes do FC Porto, seja como adepto, dirigente (começou pelo hóquei em patins) ou presidente – cargo que desempenha desde 1982. Num novo livro, ele conta as suas histórias.

Em Portugal, o campeonato de futebol começou no verão de 1934, e Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu a 28 de dezembro de 1937. A sua vida é quase coincidente com as principais provas nacionais, por isso esteve presente, seja como adepto ou como dirigente, em praticamente todos os grandes momentos do FC Porto.

Num novo livro agora publicado (A Chama do Nosso Dragão – A História do FC Porto contada pelo presidente com mais títulos do mundo), Jorge Nuno Pinto da Costa retrata, em 287 páginas, os grandes momentos do clube, começando na fundação (por António Nicolau de Almeida, a 28 de setembro de 1893), na refundação (por José Monteiro da Costa, em 1906), e seguindo por mais de 100 anos até aos dias de hoje.

Entre os vários capítulos, Pinto da Costa aborda o FC Porto da sua infância (anos 40), conta como foi a sua primeira ida ao futebol (ao campo da Constituição, com o irmão mais velho), explica como entrou no clube (através da secção de hóquei em patins), e relembra os momentos marcantes da sua presidência (que dura há quase 40 anos), seja através das conquistas da Taça/Liga dos Campeões ou das contratações de grandes figuras, de Fernando Gomes a Futre, de Mourinho a Sérgio Conceição.