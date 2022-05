Mickey Walsh: "Tive um AVC e a minha mulher é que me salvou”

Nos anos 80, fez dupla com Fernando Gomes no ataque do FC Porto que foi à final da Taça das Taças. Os filhos e os netos estão em Inglaterra, mas ele vive em Portugal, onde continua a ser mimado na rua. “As pessoas vêm ter comigo. Até no Algarve.” E vibrou com a recente conquista do campeonato pelos dragões.