Curiosidades dos Mundiais de futebol (1): Um barco levou quatro seleções

Em 1930, França, Roménia, Bélgica e Brasil chegaram ao Uruguai no mesmo barco. Muitas seleções recusaram participar porque os jogadores, amadores, não podiam faltar aos empregos. Em 1934, o Uruguai, em retaliação pelas ausências dos europeus, não viajou para Itália. Foi a única vez que um campeão mundial não foi defender o título.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Mundial 2026 começa no próximo dia 11 de junho, com o México-África do Sul como jogo de abertura – vai acontecer no estádio Azteca, da Cidade do México, que vai ser o primeiro a receber partidas de três Mundiais (o México organizou o torneio em 1970 e 1986). Este é também o primeiro Mundial de futebol a realizar-se em três países (Estados Unidos, México e Canadá), algo que vai voltar a acontecer em 2030, pois a competição desse ano decorrerá em Espanha, Portugal e Marrocos. Enquanto não começa a febre dos jogos (e este ano serão, no total, 104, pois este vai ser o Mundial com mais seleções de sempre, 48), veja aqui algumas curiosidades ao longo de quase 100 anos da história da prova. Até ao início, vamos publicar todos os dias curiosidades à volta de dois Mundiais, num total de 11 textos. Este aborda os Mundiais de 1930 e 1934.



A seleção do Uruguai que, em 1930, se tornou a primeira a vencer um Mundial de futebol

Mundial 1930

País organizador: Uruguai

Vencedor: Uruguai

1. A prova contou com 13 seleções e os 18 jogos disputaram-se todos na capital, Montevideu, em três estádios: Centenário, Gran Parque Central e Pocitos

2. Não houve qualificação, foi a única vez num Mundial em que todas as seleções foram convidadas, participando apenas quatro da Europa: Bélgica, França, Roménia e Jugoslávia.

3. Devido às longas e dispendiosas viagens de barco (e às dificuldades dos jogadores para serem dispensados dos clubes ou dos empregos), a dois meses do início da prova nenhuma seleção europeia tinha demonstrado interesse e a situação só foi desbloqueada após a intervenção do presidente da FIFA, Jules Rimet.

4. Três seleções fizeram a travessia do Atlântico no navio SS Conte Verde. Os romenos embarcaram em Génova, os franceses na Côte d’Azur e os belgas em Barcelona. Já a equipa brasileira “apanhou boleia” no Rio de Janeiro. Quanto aos jugoslavos, seguiram no navio a vapor Florida de Marselha.

5. Os romenos só participaram devido à intervenção do rei Carlos II, que escolheu os jogadores que deviam representar o país e negociou com os empresários, para garantir que os futebolistas iriam manter o emprego quando voltassem do Mundial.

6. Estava previsto que o Egito também fosse até ao Uruguai, mas uma tempestade no mar Mediterrâneo atrasou a partida e a seleção africana acabou por não seguir viagem.

7. O primeiro golo foi apontado pelo francês Lucien Laurent, na vitória (4-1) sobre o México. “Estava a nevar e eu finalizei após uma arrancada de um companheiro meu. Ficámos satisfeitos, mas não houve grande comemoração. Demos um aperto de mão e voltámos ao jogo”, contou Lucien.

8. O jogo entre o Peru e a Roménia teve apenas 2.459 pessoas no estádio, a menor assistência de um Mundial de futebol – e o número de pessoas que pagou bilhete foi de apenas 300.

9. Na final, entre Uruguai e Argentina, cerca de 15 mil argentinos viajaram de barco entre Buenos Aires e Montevideu. Os adeptos foram revistados à entrada, para impedir a entrada de armas no estádio.

Mundial 1934

País organizador: Itália

Vencedor: Itália

1. Foi a única vez que o campeão mundial anterior não participou num Mundial. Isto porque o Uruguai, em protesto com as seleções europeias que não quiseram viajar para a prova no seu país, em 1930, recusou seguir para Itália.

2. Apesar de ter havido qualificações, houve situações estranhas: a Itália, país-anfitrião, não ficou apurada automaticamente; e a Argentina e o Brasil não precisaram de fazer qualquer jogo para se apurarem, face às desistências de Chile e Peru.

3. Entre os 16 participantes, 12 eram da Europa, havendo apenas três das Américas (Brasil, Argentina e EUA) e uma de África (Egito). Nos quartos de final só havia equipas europeias, o que foi a única vez que isso aconteceu num Mundial.

4. O Brasil levou 12 dias a atravessar o Atlântico de barco para fazer apenas um jogo, pois perdeu com a Espanha (3-1) e foi eliminado.

5. Leopold Kielholz, avançado suíço, foi o primeiro a jogar de óculos. Apesar de ser míope e da frágil armação, era um atacante aguerrido e jogava bem de cabeça – aliás, marcou 4 golos no Mundial.

6. Na final, entre a Itália e a Checoslováquia, os checos saíram na frente, mas a equipa da casa empatou aos 81 minutos, com um golo polémico, pois Giovanni Ferrari terá dominado a bola com o braço, seguindo para o ataque, onde passou a Orsi, que marcou. No prolongamento, a Itália fez o 2-1 e foi campeã.

7. Luís Monti é o único com duas finais em Mundiais em representação de países diferentes: Argentina e Itália. E afirmou: “No Uruguai, queriam matar-me se ganhasse; em Itália, se não ganhasse fuzilavam-me”. Isto numa alusão às pressões feitas por Mussolini, ditador italiano que estava tão obcecado em ganhar que naturalizou quatro argentinos e um brasileiro e ainda escolheu árbitros.