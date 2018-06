Bruno Gaspar reforça Sporting

Sporting reforça-se para a nova temporada: Bruno Gaspar já veste à "leão". O contrato é válido por cinco temporadas e a cláusula de rescisão de 60 milhões.O lateral-direito português, de 25 anos, deixa a Fiorentina depois de ter participado em 17 jogos.O perfil do ex-V. Guimarães, de onde saiu no verão passado rumo ao clube italiano por 4 milhões de euros, encaixa nas pretensões leoninas: lateral com margem de progressão; conhecedor do campeonato português; que pode atuar em ambos os corredores.