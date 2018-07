Ainda de acordo com a mesma fonte, Ronaldo tem a garantia por parte do Real de que a sua cláusula de rescisão, cifrada em mil milhões de euros, sofrerá uma considerável actualização em baixa e, por isso, não será um obstáculo.Recorde-se que, comoadiantou ainda antes do Mundial, a decisão de CR7 em deixar os tricampeões europeus é irreversível