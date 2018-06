O organismo que regula o futebol europeu negou o recurso apresentado pelo Sporting contra o clube da Luz.





O Comité de Apelo da UEFA declarou que os vouchers do Benfica não constituem um crime, negando o recurso apresentado pelo Sporting contra o clube da Luz.



Num comunicado divulgado pelo Benfica, o clube explica que, "após audiência disciplinar realizada no dia de ontem, em Nyon, na Suíça, o Comité de Apelo da UEFA veio rejeitar o recurso interposto pelo Sporting Clube de Portugal contra a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de não instaurar qualquer processo disciplinar ao Sport Lisboa e Benfica na sequência da denúncia efetuada por aquele clube relativamente ao denominado processo "Kit Eusébio/Vouchers".





O Benfica relembra que está perante a "terceira e última decisão da UEFA, rejeitando definitivamente a participação disciplinar do SCP sobre este tema".



"O Comité de Apelo da UEFA vem, assim, corroborar também todas as anteriores decisões tomadas pelas diversas instâncias desportivas nacionais (Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e Tribunal Arbitral do Desporto)", acrescentam ainda as águias.



O Benfica considera ainda que as práticas que o Sporting condenava são uma "prática institucionalizada de cortesia, efetuada sempre após os jogos, de forma pública e independente das vicissitudes e resultados dos jogos que o SLB disputou, quer ao nível das competições nacionais, quer ao nível das competições internacionais".