Cristiano Ronaldo: "Quem vai decidir o meu futuro sou eu. Quem manda sou eu, ponto final"

Cristiano Ronaldo mostrou-se esta segunda-feira confiante na vitória sobre a Macedónia do Norte e questionado por Record se - caso Portugal se apure - este poderá ser o seu último Mundial respondeu: "Começo a ver que muitos de vocês fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais mais eu jogo, se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final."





"Para nós também é um jogo da vida. Faço já um apelo aos portugueses. Agradeço a demonstração de apoio incondicional, o que peço amanhã é o mesmo. Ontem quando fui para a cama pensei: gostava que o hino começassse e apagassem a música e cantassemos todos sem música. Tenho a certeza que se estiverem connosco como na quinta-feira vamos ganhar o jogo", referiu.O capitão da Seleção Nacional assegurou que a equipa está pronta. "Pressão existe sempre. Estamos todos preparados , queríamos muito jogar esta final.Itália ou Macedónia? Se estão aqui é porque merecem estar. Se fizermos inferno aqui no Dragão, tenho a certeza que vamos ganhar", prosseguiu.Cristiano Ronaldo falou ainda sobre Pepe: "Faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Sou amigo dele, coincidimos no Sporting há 20 anos. Gosto quando ele está e como um dos capitães toda a gente o respeita, todos sabem a importância dele. O grupo não é de 20, é de 50. É uma família, todos remam para o mesmo jogo e ninguém é mais importante que ninguém. Queremos muito levar Portugal ao Mundial".