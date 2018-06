A selecção orientada por Carlos Queiroz ainda conseguiu marcar o golo de empate, anulado pouco depois pelo árbitro.





A selecção de Fernando Hierro bateu o Irão 0-1 com um golo de Diego Costa aos 54 minutos em Kazán.



A equipa de Carlos Queiroz ainda conseguiu um golo de empate minuto 62, mas foi considerado fora de jogo pelo árbitro.



Os primeiros 45 minutos do encontro terminaram sem golos e com maior posse de bola para a selecção Espanhola (73%), com David Silva ainda a fazer três remates em zona perigosa na área do Irão. Já na segunda parte, a Espanha acelerou jogo com Piqué e Busquets perto de marcar.



Este jogo marcou também a 100.º internacionalização do jogador espanhol Gerard Piqué pela selecção espanhola. É o 13.º jogador a conseguir o feito.



Espanha e Portugal encontram-se agora empatados no topo do Grupo B com 4 pontos, situação que será mudada com o jogo da selecção das quinas com o Irão a 25 de Junho em Saransk às 18 horas (hora de Lisboa). O Irão tem 3 pontos e Marrocos já está eliminado da competição.