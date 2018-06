Paige chamava a atenção no meio da Praça do Comércio. Com a máscara de Cristiano Ronaldo colocada na cara, a jovem australiana foi a sensação entre os adeptos reunidos no centro de Lisboa no intervalo do Portugal-Marrocos desta quarta-feira. Sem o herói ali perto, os fãs de CR7 homenageavam assim o avançado que deu os três pontos a Portugal, se tornou o melhor marcador europeu ao nível das selecções (85 golos) e foi eleito pela segunda vez o melhor jogador da partida. O capitão de Portugal foi o nome mais aclamado, festejado e elogiado. Portugal pode ser campeão do Mundo? "Simmmm", gritam os adeptos. Desde que o avançado continue a levar a equipa aos ombros.

"Ele é fantástico, fora de série. Portugal é candidato ao título e é muito por ele", defende Paige à SÁBADO. De férias em Portugal com uma amiga, foi também na Praça do Comércio que assistiram ao França-Austrália. Apesar da derrota dos aussies, o bom ambiente levou-as a que fosse o local escolhido para ver o segundo jogo da equipa das "quinas" na competição a decorrer na Rússia. Abanam a bandeira de Portugal, tiram fotografias e gritam por CR7. Paige acede a todos os pedidos que querem tirar uma foto com "Ronaldo" e confessa que não esperava o sucesso. Fez a máscara por "brincadeira", para demonstrar toda a sua "admiração" pelo atleta que lançou a festa. E que permitiu aos portugueses sobreviver a um jogo muito sofrido.



Golo e… Marrocos

"Portugal! Portugal! Portugal!". Os gritos começaram assim que a equipa das "quinas" surgiu nos ecrãs gigantes para entrar em campo. O hino foi cantado a plenos pulmões e ainda a Praça do Comércio não estava sentada quando se gritou golo. De cabeça, Ronaldo marcava o seu quarto golo neste Mundial (aos quatro minutos) e abria esperança para uma jornada tranquila. "Hoje, dá goleada", ouve-se num grupo de amigos, a partilhar uma cerveja para fazer frente ao calor abrasador que se fazia sentir – e que levou alguns mais precavidos a levarem guarda-chuvas para se protegerem.





Foto: Cátia Andrea Costa

Cinco minutos depois do 1-0, Ronaldo tem nova oportunidade – e o "estádio" de Lisboa grita de euforia. Mas os minutos correm e Portugal parece desaparecer do jogo. Os cânticos vão esmorecendo e vão-se vendo cada vez mais mãos na cabeça. "Aiiiii", parece ouvir-se em uníssono em mais uma jogada de perigo da selecção de Marrocos liderada por Hervé Renard, ou Jaime Lannister para todos os seguidores d’A Guerra dos Tronos. Aos 36 minutos, Guedes falha nova oportunidade e não é poupado – na memória colectiva está ainda o falhanço frente à Espanha. "Novamente? Não é possível", critica Eduardo, que aproveitou a pausa do almoço para ir ver "como está a festa". Acredita na turma de Fernando Santos, mas também ele tem uma certeza: Portugal só chega ao título se Ronaldo "não tirar o pé do acelerador".

Intervalo. Tempo de selfies, reabastecer os copos de cerveja, comer e reforçar as doses de esperança. Mas as preces não parecem surtir efeito e na segunda parte a equipa lusa consegue jogar ainda pior. O tempo parece sentir o silêncio pesado que se instala e o calor abrasador dá lugar ao céu encoberto.

"Neymar ou Ronaldo?" – Um brasileiro pode surpreender

Um grupo de brasileiros canta e tira fotografias na zona mais afastada do ecrã gigante. Gustavo destaca-se por se fazer acompanhar de uma mala de viagem. A explicação é surpreendente: ele e os amigos estão numa paragem rápida a caminho de Moscovo, para "assistir aos jogos da Copa". "Vamos ficar até às oitavas e depois é tempo de regressar ao trabalho", contou à SÁBADO. Espera que a equipa "canarinha" perca o "medo" que sentiu no empate contra a Suíça (1-1) e que acabe por encontrar Portugal mais à frente na competição. "Vocês vão ficar entre as melhores do mundo", diz sorrindo. Depois a provocação: quem é melhor, Ronaldo ou Neymar? Resposta pronta: "Ronaldo, porque não?"

O animador puxa e grita por Portugal mas os gritos ténues acabam em segundos. Gritos e palmas só em reacção às boas acções de Rui Patrício – o jogador em maior destaque na segunda-parte. "Ruiiiiiiiiiii", ouve-se depois de uma grande defesa do número 1 de Portugal. Um grito de algum adepto do Sporting já saudoso do seu antigo capitão.

Aos 83 minutos, os milhares de fãs sustiveram a respiração. Ronaldo marcou um livre perigoso mas o feito alcançado contra Espanha não se repetiu. O relógio foi passando, os nervos foram apoderando-se dos adeptos e a tentativa de imitar o "haka islandês" que se ouvia desde a Rússia morreu à nascença.





Foto: Vítor Mota

De boné do Super-Homem (o verdadeiro, não CR) na cabeça, o pequeno Leonardo nem dá pelo jogo acabar, nem pela euforia e alívio dos adeptos portugueses. Acompanhado da mãe e dos três irmãos, esteve sempre entretido com um jogo no telemóvel. "Podemos vir aqui ver a final?", pede. Não obtém resposta, mas, lá longe, Fernando Santos admite que será preciso fazer mais. "As vitórias por vezes ajudam a que as coisas possam melhorar e vamos procurar que as coisas melhorem com esta vitória. A equipa tem obrigação de fazer coisas melhores", disse no final do jogo.

A Praça do Comércio transforma-se numa pista de dança. Ouve-se música popular portuguesa e um conhecido "aperta, aperta com ela". "Era isto que Santos devia dizer aos jogadores", trocam entre risos dois polícias. O próximo jogo, segunda-feira, frente ao Irão, dirá se assim o fez.